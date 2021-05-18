مدير الأحوال المدنية يكشف ان وسيم يوسف يحمل الجنسية الأردنية

كشف مدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فهد العموش، أن الداعية الإماراتي الكذاب، وسيم يوسف، يحمل الجنسية الأردنية والرقم الوطني، وأن جواز سفره منتهي الصلاحية وغير مجدد.

وقال العموش في تصريح لقناة “رؤيا” إنه لشرف أن يعتز أي عربي بفلسطينيته، مشيرا إلى أنه ومع عدم تجديد جواز سفر وسيم يوسف، إلا أنه يعتبر مواطنا أردنيا.

وكان يوسف الذي يحمل الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني، قد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأييده العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، واتهام حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل الناس، وأنها حولت غزة إلى “مقبرة للأبرياء”.

ووسيم يوسف أحمد شحاده (ولد 29 حزيران 1981) في مدينة إربد، وحصل على الجنسية الإماراتية عام 2014.

وفي تصريحات صحفي، زعم الداعية الداعر وسيم يوسف إنه مصري الاصل واسمه الحقيقي وسيم يوسف أحمد شحاده المصري.