اشتباكات مسلحة.. شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال، واصابة ضابط ومجندة صهاينة برصاص المقاومة عند مدخل مدينة البيرة/ فيديو
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جرينتش+2 08:26
مدير الأحوال المدنية يكشف ان وسيم يوسف يحمل الجنسية الأردنية
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