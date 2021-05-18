اعلام العدو: مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة 20 آخرين في قصف صاروخي على إشكول وعسقلان وأسدود وبئر السبع

قتل إسرائيليان، ظهر يوم الثلاثاء، وأصيب 15 آخرون، جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على مبنى في اشكول.

وأعلنت “القناة 13 العبرية”، عن مقتل إسرائيليين جراء القصف الصاروخي المباشر على مبنى في إشكول.

من جهتها، أفادت قناة “كان” العبرية ، بأن القصف الأخير من غزة على إشكول تسبب بأضرار مباشرة في مزرعة مواشي، كما أن قذيفة صاروخية أخرى سقطت بالقرب من مبان سكنية وألحقت أضرارا فيها.

بدورها، قالت القسام في بلاغ عسكري: “استخدمنا صواريخ من طراز Q20 ضمن الضربة الصاروخية التي أدت لمقتل 2 وإصابة 20 آخرين صوب موشاف أوهاد في المجمع الإقليمي أشكول”.

وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، اعترفت قناة i24news العبرية بمصرع إسرائيليين وأصابة 12 آخرون، بينهم حالات حرجة، في سقوط صاروخ على منطقة أشكول جنوب إسرائيل

وقالت: قتل شخصان واصيب 12 اخرون بعد ظهر اليوم الثلاثاء في المجلس الاقليمي لمدينة اشكول المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون من القطاع.

ومن بين الجرحى أربعة في حالة حرجة ، بحسب بيان لنجمة داود الحمراء.

وجاء الإعلان عن الإصابات بالتزامن مع دوي الصافرات في أشكول وعسقلان وأسدود وبئر السبع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنطقة تعرضت لوابل من الصواريخ.

من جانبها، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأن أضرارا لحقت بعدد من المباني.