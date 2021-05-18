انبعاث فلسطين التاريخية.. الإضراب الشامل يعم اليوم الثلاثاء الضفة واراضي الـ 48 نصرة للقدس وتضامنًا مع غزة/ فيديو
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في الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة.. شعبنا يجدد نضاله
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