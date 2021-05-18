سلاح الجو الإسرائيلي يدمر منزل عائلة الرنتيسي في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منزل عائلة الرنتيسي قرب المجمع الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه لم تحدث إصابات في الغارة التي استهدفت منزل عائلة الرنتيسي في حي النصر.

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت حي الكتيبة غرب غزة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات استهدفت مجموعة مبان في حي الكتيبة غرب مدينة غزة.

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.