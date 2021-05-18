بعد فشله بتحقيق انتصار.. موقع عبري يكشف ان جيش العدو يستميت لاغتيال السنوار او الضيف وتدمير حي الرمال

قبيل الإعلان المتوقع لوقف إطلاق النار ، يتحضر جيش الاحتلال لشن هجوم جوي اخر في غزة ، ويخطط لقصف حي الرمال بزعم وجود انفاق وبنى تحتية للمقاومة .

ووفقا لموقع واللا الاستخباراتي العبري، فإن جيش الاحتلال يتحين أيضا الفرصة لاغتيال اي قائد كبير في حماس من وزن يحيى السنوار أو محمد ضيف أو غيرهما من المسؤولين.

​​​ويكشف موقع واللا العبري إن جيش الاحتلال يفضل الهجوم في الليل بذريعة تجنب قتل عدد أكبر من المدنيين، ومع ذلك – وفي ضوء قنوات الحوار التي انفتحت أمام إمكانية وقف إطلاق النار – شعر الجيش بالحاجة إلى التعجيل وإتمام مهامه.

فقد اجتمع وزير الجيس بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي للموافقة على خطط للهجوم السريع وتدمير البنى التحتية وعيونهما على حي الرمال، بذريعة أن هناك عددًا لا بأس به من الأنفاق تحت منازل الأثرياء في الحي.