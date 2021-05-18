هبّة الضفة.. 4 شهداء و64 إصابة برصاص العدو، واصابة ضابط ومجندة صهاينة برصاص المقاومة بمدخل مدينة البيرة/ فيديو
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الفنان العريق محمد صبحي ينفي شائعة اعتزاله الفن
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