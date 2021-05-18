الفنان العريق محمد صبحي ينفي شائعة اعتزاله الفن

نفى الفنان محمد صبحي، الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية عن اعتزاله الفن، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا بروفات مسرحية “هنوريكم نجوم الظهر” استعدادًا لعرضها على المسرح خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد صبحي، منشورًا على “الفيس بوك”، قائلًا: “هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن.. هذه الأخبار كاذبة تمامًا وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله”.

وفي سياق متصل، أبدى الفنان محمد صبحي إعجابه بمسلسل “خلي بالك من زيزي”، بطولة الفنانة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، والذي تم عرضه في المارثون الرمضاني الماضي لعام 2021، ويعرض عبر قناة mbc مصر حاليًا للمرة الثانية.

وأوضح محمد صبحي رأيه، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، قائلًا: “أنا بقول رأيي كمشاهد ليس كناقد أو فنان، هذا المسلسل شرف للدراما في رمضان، وهدفه يبدو بسيطًا، والمخرج لم يستخدم عضلاته في وضع الكاميرات، المخرج عبقري في أنه حدد من البداية مع المؤلفة نوعية وتصنيف هذا العمل”.

وشارك في مسلسل “خلي بالك من زيزي” عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد ممدوح، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.