اشتباكات مسلحة.. شهيد و20 إصابة برصاص الاحتلال، واصابة ضابط ومجندة صهاينة برصاص المقاومة عند مدخل مدينة البيرة/ فيديو

استشهد مواطن واصيب أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا، برصاص قوات الاحتلال، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن وصل بحالة حرجة جداً بالرصاص الحي في الصدر إلى مجمع فلسطين الطبي.

ونوهت الوزارة الى أن الشهيد هو محمد محمد اسحق حميد ٢٥عاماً، أصيب بالرصاص الحي في الصدر عند مدخل البيرة الشمالي، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي، إلى أن أعلن استشهاده.

وافادت طواقم الهلال الأحمر ووزارة الصحة، أن 20 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي بينهم عدد من الإصابات الخطيرة، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله للعلاج.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال إطلقوا النار بكثافة باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحافية عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال ناطق عسكري إسرائيلي، إن ضابطا ومجندة من جنود الاحتلال اصيبا في تبادل لإطلاق النار مع مقاومين فلسطينيين قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

من جانب آخر، أصيب شاب بالرصاص الحي عصر الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في القدم، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أطلق وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان المتظاهرين قرب جدار الفصل والضم العنصري المقام على أراضي المواطنين.