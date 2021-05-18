فجر صادق ينبلج

على حين غره بغزه العزة

غابة من الرجال الابطال

وكتائب من لهب

ورجال سادة

وتاريخ يرصع بالماس الشهادة

فالليث انت

والنمر انت

قيله يا رب هناك فتى

يخرق حاجز الصمت

يذبح الموت

يردد الأطفال ابا عبيده

نمبر ون العروبة

واسدها الفتاك

رامبو العرب

وسيد المشرق

راجمة صواريخ

لا راجمة كلام كبقية العربان

في بحر غزة يصول

وفي سمائها يجول

وبارضها يفعل

سيد الناس كلها

يحبس الانفاس

من تل ابيب إلى بانياس

جامعة العروبة هو

لا الجامعة العربية

فهو نسيج امة

فتى خرج من رحم الغيب

قيله يا رب يدعى ابا عبيدة

اول في الثائرين

واخر حر بالمهزومين

من عرب القصور والفنادق

ابو عبيدة اسد الخنادق

بيده المضرجة بالاحمر القاني

يثأر لسيول الشهداء

ويأتي كسيل العرم

ليغرق مغتصبات غلاف غزة

براجمات الابابيل

وصواريخ عزرائيل

لتندب راحيل

وترتجف كل اسرائيل

ويرتل الانفال والفيل

فتزغرد امهات الشهداء

وترتج المعتقلات بتكبيرات الأسرى

ويصبح الصمت ماركة صهيون المسجلة

فهذا الزمن الصعب

زمن الابطال

زمن الرجال

زمن ابا عبيدة

رمز القادة السادة

والقائد الشهيد الحي

القادم من زمن حطين

يلوح بسيف صلاح الدين

ان ابشري يا كريمتنا بالشيخ جراح

فخلف الحدود اسود الكفاح

فلملمي يا اختي الجراح

فهناك بغابة الاسود والبنادق

يلوح الفجر الصادق

ومؤذنه الصادق

ابا عبيدة اسد الخنادق

واتساب ٠٨٥٢٩٤٩٠٤

البريد الإلكتروني: issamha71@gmail.com