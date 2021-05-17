تحول تدريجي.. 36 شيخا ونائبا بالكونغرس من حزب بايدن يدعون لوقف فوري لإطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

واشنطن: طالب 36 عضوا في الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، بوقف إطلاق النار بشكل فوري في إسرائيل وفلسطين، “لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

وقال 28 عضوا في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك مقتضب: “لمنع أي خسائر أخرى في أرواح المدنيين ومن التصعيد نحث على وقف فوري لإطلاق النار”.

وجميع الموقعين على البيان هم من الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

ومن أبرز الشيوخ الموقعين على البيان: بيرني ساندرز، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وكوري بوكر، وتوم كاربر، وتامي داكوورث، وديك دوربين، وجاك ريد، وتينا سميث، وكريس فان هولين.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر 8 من أعضاء بمجلس النواب، دعوة مشابهة لوقف فوري لإطلاق النار.

وقالوا في بيان مشترك: “أدى اندلاع أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة إلى سقوط مئات الضحايا”.

وأضافوا: “من الضرورة القصوى أن يتم وقف فوري لإطلاق النار وتجنب المزيد من إراقة الدماء. البديل هو مأساة إنسانية تتكشف بأبعاد لا يمكن تصورها”.

وحث البيان، إدارة الرئيس بايدن، على “القيادة بجرأة واتخاذ إجراءات حاسمة”، باتجاه وقف إطلاق النار.

والنواب الموقعون على البيان هم: ديفيد برايس، وجيرالد كونولي، وبيتر ويلش، وجون يارموث، وجان شكاكوفسكي، وباربرا لي، ولويد دوجيت، وآلان لوينثال.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل تخشى من تنامي ضغوط الديمقراطيين على الرئيس بايدن ما قد ينعكس سلبا على موقفه الذي يعتبر الهجمات على غزة بأنها “دفاع عن النفس”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، “تأتي الدعوات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بعد أن تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مع نظرائه بمصر والسعودية وقطر وفرنسا بشأن الجهود المباشرة وغير المباشرة لتهدئة التوتر”.