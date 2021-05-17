وفقا للاعلام العبري.. إسرائيل تسعى عبر قنوات اردنية ومصرية واماراتية وقطرية لوقف إطلاق النار مع المقاومة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إتصالات مكثفة تجري بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر لليوم الثامن على التوالي.

وقال باراك رافيد مراسل موقع “والا العبري”: تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عبر الهاتف اليوم مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات حول قضية الأزمة في غزة.

من جهته، قال أمير بوحبوط المحلل العسكري للموقع العبري”: “هل نحن في الطريق إلى وقف اطلاق نار؟! “.

وبحسب مصادر سياسية في القدس، قال بوحبوط، إن إسرائيل تجهز قنوات الحوار استعداداً لوقف اطلاق نار، بعد اتخاذ الجهات السياسية قراراً بذلك.

وأشار إلى أن رئيس الموساد يوسي كوهين يركز القنوات باتجاه الأردن والإمارات وقطر، فيما يركز رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات باتجاه مصر.

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، أن هدف الولايات المتحدة لا يزال خفض العنف وإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدا بأن واشنطن لا تزال تدعم حل الدولتين.

وأضافت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: “منخرطون في دبلوماسية هادئة ومكثفة من أجل خفض التصعيد في المنطقة”، وقد تلقينا أكثر من 60 مكالمة خلال الأسبوع الماضي بشأن الوضع في الشرق الأوسط”.

وأكدت: “تحدثنا مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة واتصالاتنا تشمل المصريين والقطريين وغيرهم، ونعتقد أن إجراء محادثات دبلوماسية مكثفة وراء الكواليس سيكون أكثر فائدة من الدعوة لوقف إطلاق النار علنًا”.

وكانت قناة “كان العبرية” قد قالت إن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش غانتس سيعقدان جلسة مشاورات لتقييم الوضع الأمني، في مقر وزارة الجيش “الكرياه” بتل أبيب بحضور رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الشاباك ورئيس الموساد وكبار المسؤولين.