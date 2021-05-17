لقد أعذر من أنذر.. كتائب القسام تنذر العدو بالتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ والا فإنها ستعاود قصف تل أبيب
أهم العناوين
جرينتش+2 07:10
لقد أعذر من أنذر.. كتائب القسام تنذر العدو بالتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ والا فإنها ستعاود قصف تل أبيب
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني