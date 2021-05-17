لقد أعذر من أنذر.. كتائب القسام تنذر العدو بالتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ والا فإنها ستعاود قصف تل أبيب

أنذرت كتائب “القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مدينة “تل أبيب”، مجددا، إن “لم تتوقف عن قصف البيوت والشقق السكنية الآمنة”.

وقال أبو عبيدة، في بيان له: “لقد كثّف العدو الصهيوني المجرم قصفه للبيوت والشقق السكنية المدنية الآمنة في الساعات الأخيرة، وبناءً عليه فإننا نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد”.

وأضاف: “قد أعذر من أنذر”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن تواليًا، قصفها العنيف جوًّا وبرًّا وبحرًا على قطاع غزة، حيث تعمدت إلى تدمير أبراج وبنايات سكنية كليًّا، وهو ما يتسبب بتشريد عشرات العائلات.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 200 شهيد، منهم 59 طفلا و35 سيدة، إضافة إلى 1305 جرحى، في حين بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة.