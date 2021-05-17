حزب الوحدة الشعبية يدين فض اعتصام المناصرين للقدس وغزة بمنطقة الكالوتي.. والامن العام يحقق في التجاوزات/ فيديو
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جرينتش+2 12:23
لا لزوم لاختبارات الأجسام المضادة بعد تلقي لقاح كورونا
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