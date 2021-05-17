غرفة تجارة عمان تقدم 200 الف دينار لدعم صمود الشعب الفلسطيني

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال جلسة طارئة عقدها مساء اليوم الاثنين، تخصيص 200 الف دينار كمساهمة من القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان لدعم صمود الأهل في مدينة القدس وقطاع غزة في وجه العدوان الاسرائيلي الغاشم.

وحسب بيان صحفي للغرفة، ستقوم تجارة عمان بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لإيصال الدعم العيني من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة بحسب الاحتياجات الطارئة الواردة للهيئة من الجهات الطبية في مدينة القدس وقطاع غزة.

ودعا المجلس اعضاء الهيئة العامة للغرفة لتلبية النداء وتقديم الدعم للأهل في مدينة القدس وقطاع غزة من خلال الهيئة ، مشيرا الى ان تجارة عمان على استعداد للتنسيق والتعاون معهم بهذا الخصوص.

واكد مجلس إدارة الغرفة أن هذه المساهمة الرمزية هي من الهيئة العامة للغرفة وتأتي تقديراً للتضحيات التي يقدمها الأهل في فلسطين للدفاع عن المقدسات والقضية المركزية للأمة العربية.

وقرر المجلس تنظيم وقفة رمزية أمام مبنى الغرفة يوم السبت المقبل للتعبير عن الاستنكار والإدانة لجرائم الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الفعاليات الاقتصادية وممثلي القطاع التجاري والخدمي في العاصمة عمان للمشاركة فيها.

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