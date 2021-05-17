طقس معتدل بالمرتفعات وحار نسبيا في باقي المناطق اليوم وغدًا

تطور بالغ الاهمية.. عرب 48 يطالبون المحافل الدولية بالحماية من بطش عصابات المستوطنين ودوائر الحكم الإسرائيلية
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