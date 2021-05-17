طقس معتدل بالمرتفعات وحار نسبيا في باقي المناطق اليوم وغدًا

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة مرافقة لامتداد منخفض سطحي حراري، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 36 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 20، وفي البحر الميت 38 – 20، وفي خليج العقبة 39 – 22 درجة مئوية.

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