حزب الوحدة الشعبية يدين فض اعتصام المناصرين للقدس وغزة بمنطقة الكالوتي.. والامن العام يحقق في التجاوزات/ فيديو

اصدر حزب الوحدة الشعبية، امس الاحد، البيان الاحتجاجي التالي..

في الوقت الذي يشتد فيه العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة، وحيث يتعاظم الحراك الشعبي العربي الداعم للشعب الفلسطيني، وتواصل عواصم العالم التعبير عن تضامنها وإدانتها للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، يأتي فض الإعتصام الشعبي من أمام سفارة العدو الصهيوني في عمان بقوة وعنف مورس ضد الشباب والشابات المعتصمين، مخالفاً للتوجهات الرسمية المعلنة التى تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ودعمها وحمايتها للمعتصمين والمشاركين في الفعاليات التضامنية التي خرجت للدفاع عن عروبة فلسطين وانتصاراً للمقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة وكافة أنحاء فلسطين وتعبيراً عن نبض الشارع الأردني.

لقد ترافق فض الاعتصام مع حملة اعتقالات طالت العشرات من الشباب والشابات الأردنيين، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة و إعلامها عن وحدة الموقف الشعبي والرسمي في ظل تصاعد العدوان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني.

إننا إذ ندين عملية فض الاعتصام والعنف الذى مورس، نؤكد على ضرورة الإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين على خلفية المشاركة من شبابنا الأردني، كما نؤكد وجوب احترام الحكومة لحق الأردنيين في التعبير عن تضامنهم مع إخوتهم فى غزة وفي كل بقعة من فلسطين التاريخية.

نؤكد في هذا المقام على كل المطالب الشّعبية والحزبية والنقابية بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني وإنهاء معاهدة وادي عربة وإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب.

كما ادانت فعالياتٌ حزبية وشعبية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فض هذا الاعتصام بمحيط سفارة الاحتلال؛ معتبرة ذلك تكريسًا لـ”عقلية الدولة الأمنية”، ومتناقضًا في الوقت ذاته للموقف الرسمي المعلن بصيانة حرية التعبير عن الرأي في إطار القانون والدستور.

وقد طالبت هذه الفعاليات بضرورة محاسبة المخطئين في قرار فض الاعتصام السلمي، لا سيما وأنه “شوه” الصورة المشرقة التي قدمها الأردنيون في تضامنهم مع الأشقاء في فلسطين خلال الأيام الماضية.

وفي تجاوب مع هذه المطالبات، صرح الناطق الاعلامي باسم الأمن العام إن الأجهزة المختصة تحقق بفيديوهات اظهرت تجاوزات غير مقبوله وتصرفات فردية.

وقال أنه “سيحاسب كل مخطئ وسنستمر بحماية حرية التعبير، ونطلب من الاخوه المواطنين احترام القانون”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديوهات وصورًا تظهر مشاهد لفض رجال الأمن للاعتصام السلمي بمحيط سفارة دولة الاحتلال بالقوة، معبرين عن رفضهم لهذه المشاهد التي جاءت خارج السياق العام الذي تميزت به الفعاليات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية

مزيد من المقاطع أثناء فض اعتصام الكالوتي بالقرب من سفارة الكيان الصهويني اليوم في عمان pic.twitter.com/e543uqpGCw — الأردنية نت (@alurdunyya) May 16, 2021