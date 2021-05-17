تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 17 وفاة و1104 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 725,258

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 وفاة و1104 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9276 وفاة و725258 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 481 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 168 حالة في محافظة إربد، منها 3 حالات في الرمثا، 106 حالات في محافظة الزرقاء، 87 حالة في محافظة البلقاء، 74 حالة في محافظة الكرك، 35 حالة في محافظة الطفيلة، 35 حالة في محافظة المفرق، 35 حالة في محافظة عجلون، 32 حالة في محافظة مأدبا، 25 حالة في محافظة جرش، 25 حالة في محافظة العقبة، حالة واحدة في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11085 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 81 حالة، فيما غادرت 70 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 706 حالات.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 12 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1530 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 704897 حالة.

وأضاف أن 31185 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6972177 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 54ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 22ر4 بالمئة.