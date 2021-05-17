النواب كافة يوجهون مذكرة للحكومة بطرد سفير العدو من عمّان

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، على صلابة الموقف الأردني ضد العدوان الاسرائيلي على فلسطين.

وقال الظهراوي في كلمة له خلال جلسة اليوم الاثنين النيابية، لمناقشة عدوان الاحتلال على الضفة والقدس وغزة، إن الشعب الفلسطيني قال كلمته في وجه من اعتقد أن فلسطين قُسّمت جغرافياً.

وأشار إلى أن الموقف الأردني واضح بكافة أطيافه، ولا انتقاص من أي جهة، فالأردن دائماً كان بجانب الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم.

وقال الظهراوي أن هناك مذكرة نيابية موقعة من 130 نائبا لطرد سفير الاحتلال، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، إن مجلس النواب سيسلم المذكرة الى الحكومة، وهي مجمع عليها من كافة أعضاء المجلس.