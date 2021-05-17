الملكية الأردنية تخسر 64 مليونا العام الماضي بسبب كورونا

سجلت الخطوط الجوية الملكية الأردنية اجمالي خسارة تقدر بنحو 64 مليون دينار العام الماضي، وفق تقريرها السنوي.

وقالت الملكية الأردنية في تقريرها إن صافي خسارتها العام الماضي، بلغ نحو 161 مليونا مقارنة مع صافي ربح بلغ 4ر10 مليون عام 2019.

وعزت ارتفاع خسارتها إلى جائحة كورونا وما تسببت به من إغلاقات للحدود والمطارات حول العالم، ما أدى إلى التوقف التام عن العمليات لفترات طويلة خلال العام الأمر الذي أحدث انخفاضا حادا في الإيرادات.

وبلغت الخسارة التشغيلية للملكية الأردنية في 2020 نحو 125 مليونا، مقابل صافي ربح تشغيلي بلغ 5ر45 مليون عام 2019.

وأضاف التقرير أن نتائج العام 2020 تأثرت سلبا بواقع 9ر19 مليون دينار مقارنة مع عام 2019 نتيجة لوقف العمل بخصم الوقود بصيغته السابقة واستبداله بإعفاء الرسوم، إضافة إلى انخفاض الكميات المستهلكة، إذ بلغ إجمالي الخصم 5ر21 مليون عام 2019، بينما بلغ إجمالي الإعفاء 6ر1 مليون عام 2020.

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