حزب الوحدة الشعبية يدين فض اعتصام المناصرين للقدس وغزة بمنطقة الكالوتي.. والامن العام يحقق في التجاوزات/ فيديو
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المثقّفون الفلسطينيون والحالة الراهنة
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