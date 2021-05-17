الدفاع المدني يخمد حريقا بمصنع يحتوي (بولسترين) في الموقر

اخمدت فرق الإطفاء، اليوم الاثنين، حريقا شب في مصنع للبولسترين في منطقة الموقر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من مديرية دفاع مدني مأدبا، تعاملت، مساء اليوم، مع حريق شب في مصنع يحتوي على مواد عازلة (بولسترين) بمساحة إجمالية قدرت بحوالي ألف متر مربع، بمنطقة الموقر، واخمدت الحريق والسيطرة عليه.

وشارك في عمليات إخماد الحريق، العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء.

ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وجرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.

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