لقد أعذر من أنذر.. كتائب القسام تنذر العدو بالتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ والا فإنها ستعاود قصف تل أبيب
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جرينتش+2 09:57
الدفاع المدني يخمد حريقا بمصنع يحتوي (بولسترين) في الموقر
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