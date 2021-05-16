فاعليات شعبية تنظم وقفة احتجاجية حاشدة وسط عمان عصر اليوم الأحد، نصرة للفلسطينيين بالقدس والضفة وغزة والداخل
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قتيلان وعشرات الإصابات بانهيار مدرج في كنيس يهودي بالقدس/فيديو
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