وزارة الخارجية تتابع موضوع اعتقال أردنيين في اسرائيل

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع موضوع اعتقال مواطنَين أردنيّين في إسرائيل.

وقالت، في بيان اليوم الاحد، إن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

فقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد شخصين “مسلحين بالسكاكين” قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.

وزعم متحدث باسم الشرطة إن المشتبه بهما عبرا الحدود أثناء الليل وإن الأجهزة الأمنية تستجوبهما.

ويوم الجمعة الماضي فرقت الشرطة الأردنية بالقوة مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى جسر يؤدى إلى الضفة الغربية.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لوقف نحو 500 متظاهر انشقوا عن خط السير المقرر لمسيرة قرب الحدود.

وكان المتظاهرون على بعد 5 كيلومترات من جسر الملك حسين، قبالة مدينة أريحا الفلسطينية بالضفة.