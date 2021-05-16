من كان يجرؤ يا عرب؟؟ صواريـــــــــــــــــــخ المقاومة تهطل على تل ابيب بالعشرات وتحشر سكانها كالفئران في الجحور/ فيديو

أعلنت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة امس الأحد، إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقتين صاروخيتين من قطاع غزّة صوب مدينة تل أبيب المحتلة ومدن وبلدات الاحتلال.

و أفادت مصادر العدو عن اصابة 10 من المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

و نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر إسرائيلية، أنّ حوالي 42 صاروخاً سقطت على تل أبيب ووسط “إسرائيل” في رشقتين أطلقتهما المقاومة بعد منتصف الليل.

وأفادت صحيفة “معاريف” بسقوط صواريخ بشكل مباشر في “ريشون لتسيون”، و”جان يفنيه” وأسدود، لافتةً إلى أنّ صافرات الإنذار لم تتوقف عن الدوي لفترة طويلة.

ودوت صافرات الانذار حسب وسائل اعلام اسرائيلية في “رحوفوت ، إيلاد ، بئر يعقوب ، اللد ، روش هاعين ، الرملة ، شوهام ، ريشون لتسيون ، أو يهودا ، يهود مونسون ، سفيون.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، عقب قصف المقاومة لكل المدن المحتلة :” يا لمهزلة إسرائيل ، حماس سيطرت على إسرائيل في عام 2021.”

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عـبيدة، قد قال: “بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب، كتائب القســ ـام توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرةً بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربةً صاروخيةً كبيرةً بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة، رداً على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

ومساء امس السبت، قال أبو عبيدة: “إنّه بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعود سكانها للوقوف على رجلٍ واحدة”.

وتشنّ “إسرائيل” عدواناً مستمراً على قطاع غزّة لليوم السادس على التوالي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 150 مواطناً غالبيتهم من الأطفال وإصابة حوالي 1000 آخرين، عدا عن تدمير عشرات الأبراج والمنازل السكنية.

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