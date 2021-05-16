من كان يجرؤ يا عرب؟؟ صواريـــــــــــــــــــخ المقاومة تهطل على تل ابيب بالعشرات وتحشر سكانها كالفئران في الجحور/ فيديو
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في ذكرى النكبة … دروس وعبر
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