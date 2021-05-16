بـ«200 جنيه».. إسعاد يونس تعود لشاشة السينما من جديد

تستعد الفنانة إسعاد يونس لظهورها في السينما مرة أخرى من خلال فيلم بعنوان “200 جنيه”، من تأليف واخراج محمد أمين، وهو ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، لكن لم يعلن عن ميعاد عرضه بعد.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة إسعاد يونس، في السينما كان عام 2018، في فيلم “قلب أمه” مع شيكو، وهشام ماجد.

وتدور أحداث فيلم “قلب امه” حول قصة بلطجى يُدعى “مجدى تختوخ”، يخضع لعملية جراحية، وينقل له قلب إحدى الأمهات دلال عبدالعزيز، وبعدها تتوالى الأحداث فى قالب من الكوميديا والأكشن.

فيلم “قلب أمه” بطولة شيكو، هشام ماجد، نور قدري، دلال عبد العزيز، اسعاد يونس، محمد ثروت، محمود الليثي، أحمد سلطان، سامي مغاوري، تأليف تامر إبراهيم، سيناريو وحوار أحمد محيي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج كريم وخالد السبكي.