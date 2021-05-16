انخفاض آجر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 16 وفاة و809 إصابات بالكورونا ليصبح العدد الكلي 724,154

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و809 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9259 وفاة و724154 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 276 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 163 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات في الرمثا، 75 حالة في محافظة الزرقاء، 64 حالة في محافظة معان، منها 14 حالة في البترا، 42 حالة في محافظة عجلون، 41 حالة في محافظة البلقاء، 36 حالة في محافظة المفرق، 30 حالة في محافظة الكرك، 23 حالة في محافظة العقبة، 22 حالة في محافظة جرش، 21 حالة في محافظة الطفيلة، 16 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11253 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 77 حالة، فيما غادرت 74 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 714 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 16 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 13 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 5 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1272 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 703642 حالة.

وأضاف أن 19177 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6940992 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 22ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 12ر3 بالمئة.