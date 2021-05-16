العضايلة يؤكد لمشعل دعم الشعب الأردني للصمود الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في اتصال هاتفي مع رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل على موقف الشعب الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الصهيوني السافر.

وعبر العضايلة في حديثه لمشعل عن اعتزاز الشعب الأردني بما حققته المقاومة الفلسطينية من فرض معادلة الرعب مع الاحتلال، وإجبار الملايين من المستوطنين على الاختباء في الملاجئ هرباً من صواريخ المقاومة، وإجبار العدو على التراجع عن عدوانه على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ونجاحها في توحيد الشعب الفلسطيني في الصفة وغزة والداخل الفلسطيني المحتل عام ٤٨ في مواجهة الاحتلال الصهيوني، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يمن على الجرحى بالشفاء وقد تحقق النصر والتمكين.

فيما ثمن مشعل موقف الشعب الأردني وهبته انتصارا للقدس والشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في تأكيد على موقف الشعب الأردني وتضحيات شهداءهم على أرض فلسطين خاصة في معارك باب الواد واللطرون والكرامة، معتبراً أن الشعب الأردني دوما على العهد في الطليعة تجاه قضية فلسطين باعتبارها قضيته الأولى وأنه سيكون شريكاً في معركة تحرير الأرض والمقدسات.