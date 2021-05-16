استشهاد سائق فلسطيني في حي الشيخ جراح برصاص العدو بعدما دهس 7 من جنوده/ فيديو

اطلقت قوات الاحتلال ، عصر الأحد، النار على فلسطيني داخل سيارته في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، فيما ادعى الاحتلال أن الشاب الفلسطيني نفذ عملية دهس أصيب خلالها 7 جنود بجروح.

وأفاد شهود عيان، أن سيارة ارتطمت بالحاجز الشرطي الذي نصبته قوات الاحتلال عند مدخل حي الشيخ جراح، وعلى الفور قامت الشرطة بإطلاق الرصاص باتجاه السائق.

وأغلقت قوات الاحتلال محيط المنطقة بالكامل، وأبعدت المتواجدين عن المنطقة، وهددت الطواقم الصحفية بإلقاء القنابل باتجاههم في حال عدم مغادرتهم المنطقة.

وألقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية بكثافة في محيط حي الشيخ جراح، لإبعاد المتواجدين عن مدخل حي الشيخ جراح.

ونصبت قوات الاحتلال حواجزها الشرطية على كافة مداخل حي الشيخ منذ حوالي 10 أيام، وتمنع الوصول إلى شارع “كرم الجاعوني” والذي يضم المنازل المهددة الإخلاء لصالح المستوطنين، وتفرض القيود على الحركة بالشارع.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أن 7 من عناصر ما يسمى حرس الحدود أصيبوا بجروح، اثنان منهم وصفت جروهم بالمتوسطة، بعد أن داهمهم فلسطيني بسيارته في الشيخ جراح.

وأضافت بأن الجنود اطلقوا النار على الفلسطيني وأنه أصيب بجروح، لم يلبث بعدها ان فارق الحياة..

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