فاعليات شعبية تنظم وقفة احتجاجية حاشدة وسط عمان عصر اليوم الأحد، نصرة للفلسطينيين بالقدس والضفة وغزة والداخل
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جرينتش+2 08:17
استشهاد سائق فلسطيني في حي الشيخ جراح برصاص العدو بعدما دهس 7 من جنوده/ فيديو
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