أضرار مادية ملموسة في مستوطنة إسرائيلية هاجمتها “سرايا القدس”

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، اليوم الأحد، عن شنها هجوما جديدا على مستوطنتين وموقعين عسكريين إسرائيليين في غلاف قطاع غزة.

وذكرت “سرايا القدس” عبر قناتها في تطبيق “تيليغرام” أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على كيبوتس نير اسحاق وعاودت قصف كيبوتس نحال العوز بعدد من قذائف الهاون.

كما أكدت “سرايا القدس” لاحقا أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة أميتاي وسرية للواء جولاني داخل موقع كوسوفيم العسكري.

في غضون ذلك، أكدت السلطات المحلية في نحال العوز أن صاروخا فلسطينيا ضرب مركزا شبابيا في الكيبوتس، مشيرة إلى أن المبنى كان خاليا من الناس لحظة وقوع الحادث.

وألحق القصف من غزة أيضا ضررا بخطوط الطاقة في نحال العوز، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن جزء من المستوطنة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل منذ الاثنين الماضي حول قطاع غزة مع تعرض إسرائيل لوتيرة غير مسبوقة من القصف الصاروخي.