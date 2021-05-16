أجواء ربيعية في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الأحد، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 13، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 15، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 36 – 21، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة