من كان يجرؤ يا عرب؟؟ صواريـــــــــــــــــــخ المقاومة تهطل على تل ابيب بالعشرات وتحشر سكانها كالفئران في الجحور/ فيديو
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أجواء ربيعية في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق
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