ليس من المرضي حقاً أن تتحقق تنبؤاتنا

في فصل من كتاب بعنوان “لحظة الحقيقة: معالجة أصعب الأسئلة ” نُشر عام 2018 (https://www.palestinenature.org/ar/research/B40.-Qumsiyeh-MomentofTruth.pdf) ، جادلت بأن انتفاضة أخرى (الخامسة عشر) حتمية وتمنيت أن تكون الأخيرة. لكن قبل ذلك وفي كتابي الصادر عام 2004 بعنوان “مشاركة أرض كنعان” (http://qumsiyeh.org/sharingthelandofcanaan) أعربت عن يقين بأن الاستعمار الصهيوني سينتهي بطريقة أو بأخرى. شرحت أن هذا يمكن أن يحدث بطريقة عنيفة وبطريقة صعبة (كما كان الحال في الجزائر أم المليوني شهيد)، أو سيحدث بشكل أقل صدمة (رغم أنه لا يزال عنيفًا) كما حدث في جنوب إفريقيا.

هذه مجرد قراءة للتاريخ بغض النظر عن الرغبات العاطفية للفرد. لقد كنت ناشطًا سياسيًا منذ أكثر من 40 عامًا ، وفي تلك العقود رأيت العديد من الصهاينة وتجادلت معهم. قلة منهم أصبحوا حتى مناهضين للصهيونية. أشعر فقط بالحزن لأنني لم أتمكن من إقناع الكثير منهم ممن ظلوا مع عقدة التفوق والنقص الكلاسيكية الموجودة في جميع الظالمين الاستعماريين.

يحدث تحول جذري إلى حد ما في الوعي للبشرية ونشاهد السلوك المجنون للمستعمرين (هدم المباني ، والمجازر، والتطهير العرقي) التي تواجه مقاومة البطولية من السكان الأصليين. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الصمود كافياً للنصر، وخاصة أن قوة الصهاينة ليست عسكرية فقط بل تنبع من تخطيط وترتيب سمح لها – مثلا – بخلق سلطة أوسلو التي أجلت حريتنا 30 عاما وتعمل لإنهاء قضيتنا (إما عن حماقة أو حذاقة ولا أعرف ما الأسوأ).

ربما كنت متفائلاً سابقا. ربما يجعل غسل الأدمغة المتجذر لأجيال من المستعمرين والمستعمرين من الصعب للغاية العودة إلى الوراء. أتمنى أن أكون مخطئا. لكن يجب علينا نحن الفلسطينيين أن نواجه حقيقة أن لدينا تحديات أكثر بكثير من حركة صهيونية قوية وممولة بشكل جيد والتي أفسدت العديد من الحكومات لدعم القمع. يجب أن نعترف بأن أكبر نجاح للحركة الصهيونية كان تمكين نخبة من الفلسطينيين الذين اختطفوا فصيلا سياسيا (فتح) وادعوا تمثيل فلسطين ولا يريدون دفع التكلفة (المالية) للتوبة والعودة إلى العقل أو الى الشعب . بدلاً من ذلك يستمرون في العيش في أوهامهم بالأهمية، ويتجاهلون الفساد في كل مكان من حولهم ، ولا يدركون حتى أن نهاية الاستمرار في المسار بالنسبة لهم ستكون أكثر تدميرًا بكثير من الرجوع للعقل والإستقالة.

إنهم بحاجة إلى تعلم درس تاريخ الصهيونية وميسريها العرب. إنه أمر عاجل ووجودي لهم ولنا جميعًا (وبالفعل للبشرية جمعاء). لا تهدف الصهيونية فقط إلى السيطرة على فلسطين وتطهيرها عرقياً وعندما تكون قوية تتخلص من المتعاونين معها. مثل الحركات الاستعمارية السابقة (انظر الولايات المتحدة كمثال) فهي توسعية وتهدف إلى الإمبراطورية. لن يكون أي شخص آمنًا حتى المتعاونين والميسرين.

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*دروس من المقاومة في فلسطين إلى الربيع العربي. نشر في كتاب “مؤتمر الربيع العربي من منظور حقوق الإنسان” الجامعة العربية الأمريكية جنين

https://www.palestinenature.org/research/B31.-Durous.pdf

*من كتاب البدائع والطرائف – جبران خليل جبران 1923

https://popular-resistance.blogspot.com/2021/02/blog-post_18.html