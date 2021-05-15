الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإفراج عن مشاركين في الوقفات التضامنية

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى الإفراج عن مجموعة من الأفراد شاركوا في الوقفات التضامنية مع أهلنا في القدس الشريف وعموم فلسطين المحتلة؛ إكراما لذويهم في مناسبة عيد الفطر السعيد، ولأن هذه المسيرات خرجت تعبيرا عن التضامن مع أهلنا المرابطين في فلسطين، والتنديد بوحشية الجرائم الإسرائيلية.

وكان المركز قد تلقى مناشدات للإفراج عن مجموعة من الأفراد شاركوا في الوقفات التضامنية مع أهلنا في القدس الشريف وعموم فلسطين.

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