احفاد يهود بني قريظة وقينقاع في دولة الامارات يطالبون العرب بالقضاء على "حماس" لانها تجرأت على قصف اسرائيل!!!
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جرينتش+2 02:30
العدوان على غزة لم يحقق هدفه..!!
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