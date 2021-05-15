احفاد يهود بني قريظة وقينقاع في دولة الامارات يطالبون العرب بالقضاء على "حماس" لانها تجرأت على قصف اسرائيل!!!
أهم العناوين
جرينتش+2 08:32
احفاد يهود بني قريظة وقينقاع في دولة الامارات يطالبون العرب بالقضاء على “حماس” لانها تجرأت على قصف اسرائيل!!!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني