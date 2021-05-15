آلاف العراقيين يحتشدون في بغداد اليوم السبت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على القدس وغزة (فيديو)

المصدر: RT

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن الآلاف احتشدوا بدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في ساحة التحرير، وسط بغداد، تنديدا بـ”الاعتداءات” الإسرائيلية على غزة.

وقال مراسل RT، إن “الآلاف احتشدوا في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية، ورفعوا شعارات تندد بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كما أحرقوا العلمين الأمريكي والإسرائيلي”.

وأضاف، أن “المتظاهرين رفعوا أيضا صورة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتضامنوا بهتافاتهم مع المقاومة الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل”.

ويشهد العراق تضامنا كبيرا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشن عليهم منذ ستة أيام.

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