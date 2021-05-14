5 شهداء خلال مواجهات عنيفة اليوم الجمعة مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية

استشهد 5 مواطنين واصيب العشرات، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية التي انتفضت في وجه الاحتلال ردا على عدوانه على قطاع غزة واجراءاته بحق المقدسيين.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا مصابا بأربع رصاصات في جسده، قد وصل إلى إحدى المستشفيات في مدينة نابلس، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وأكد رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة بان الشهيد في العشرينات من عمره، وكان قد أصيب بالرصاص خلال التصدي لهجوم المستوطنين على البلدة.

وافادت وزارة الصحة ان مواطنين وصلا مستشفى سلفيت الحكومي بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا ،وقد اعلن المستشفى فيما بعد عن استشهادهما.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد الشاب يوسف عطاطرة (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال، مواجهات أصيب بها على حاجز دوتان العسكري في محافظة جنين .

وقال محمود السعدي مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين لمعا أن الشاب عطاطرة من قرية الطرم استشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي اثر إصابته برصاصة اخترقت الشريان الرئيسي في القدم.

وكان شابا استشهد ، برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة عوفرا برام الله.

وزعم الاحتلال انه أطلق النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية قرب احدى المستوطنات برام الله.