نجوم الفن في مصر يعلنون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني

أعرب جمع من نجوم الفن في مصر ، عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني على خلفية الهجوم الغاشم الذي شنته القوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، وقتلهم للعديد من الأبرياء من أبناء فلسطين الذين كان من بينهم أطفال.

فقد نشر محمد عادل إمام صورة للعلم الفلسطيني عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” صحبه بتعليق: “متضامن مع فلسطين”.

ونشر محمد هنيدي صورة لمجموعة من الشباب الفلسطيني المعتقل وعلق عليها قائلا: “سنرسل أصواتكم للعالم”.

وأكدت هند صبري أن ما يحدث في حي الشيخ جراح، جريمة حرب وانتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية، لافتة إلى أن التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها.

كما نشر هشام ماجد هاشتاج “انقذوا حي الشيخ جراح”، وطالب متابعيه بإعادة نشر الهاشتاج أكثر من مرة لكي يراه العالم أجمع.

فيما قالت مريهان حسين: “القدس لنا.. والبيت لنا فلسطين عربية”.

وانضم شيكو لقائمة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني قائلا: “تضامنا مع إخواننا في فلسطين.. في صمت العالم، سنرسل أصواتكم وأصواتنا للعالم”.

وقال أحمد السعدني: “قضيتنا كلنا ومش حننساها وحنعلم ولادنا إن القدس عربية”.

وكتب هيثم شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: فلسطين عربية وعاصمتها الأبدية القدس.

وعلقت درة عبر حسابها على “فيس بوك”: لا يشترط أن تكون فلسطينيا لتتكلم، يكفي أن تكون إنسانا.

فيما عبر أحمد حلمي عن تضامنه الكامل مع فلسطين وشعبها، حيث قال من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام: “اللهم مكّنهم من رقاب عدوهم.. اللهم افضح من فضح لهم سرا، أو هتك لهم سترا، أو تمالأ مع عدوهم عليهم، يا قوي يا عزيز”.