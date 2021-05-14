الاحتشاد من كل محافظات المملكة اليوم الجمعة، تمهيدا للانطلاق بمسيرات نحو الحدود مع فلسطين نصرة للقدس وغزة
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جرينتش+2 11:15
صورٌ ومشاهدٌ من معركة سيف القدس (1+2)
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