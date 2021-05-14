بعد الاحتشاد من كل محافظات الاردن اليوم الجمعة.. مسيرات تضامنيه في عمّان ومنطقة الكرامة نصرة للقدس وغزة
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جرينتش+2 12:13
5 شهداء وعشرات الجرحى فجر اليوم الجمعة، وارتفاع حصيلة العدوان الى ١١٩ شهيداً فلسطينياً واكثر من ٦٠٠ جريح
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