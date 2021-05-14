5 شهداء وعشرات الجرحى فجر اليوم الجمعة، وارتفاع حصيلة العدوان الى ١١٩ شهيداً فلسطينياً واكثر من ٦٠٠ جريح

تواصلت الغارات الجوية والمدفعية على قطاع غزة الليل الماضي وفجر اليوم الجمعة، مخلفة اعدادا اضافية من الشهداء والجرحى.

فقد تمكنت طواقم الاسعاف من انتشال ثلاث شهيدات فتيات و ٥٠ اصابة من المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية والطائرات.

كما تمكنت الطواقم الطبية الفلسطينية من انتشال شهيدين وثلاث جرحى من حي الشجاعية شرق غزة.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الى ١١٩ شهيدا بينهم ٢٧ طفل، و١١ امرأة، فيما زاد عدد الجرحى عن ٦٢٥جريح.

وصباح اليوم استأنفت المدفعية الاسرائيلية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والمغازي ودير البلح وسط القطاع، فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا. واعلن جيش الاحتلال ان ١٦٠ طائرة اسرائيلية شاركت في قصف ١٥٠ هدف في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

ومن جانبها، واصلت المقاومة الفلسطينية اطلاق القذائف الصاروخية، حيث اعلنت كتائب القسام قيامها باطلاق ١٠٠ صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

كما اعلنت سرايا القدس انهاء وجهت عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

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