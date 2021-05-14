انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9224 وفاة و723069 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 134 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 51 حالة في محافظة إربد، منها حالتان في الرمثا، 28 حالة في محافظة الزرقاء، 28 حالة في محافظة المفرق، 22 حالة في محافظة عجلون، 22 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا، 17 حالة في محافظة البلقاء، 5 حالات في محافظة جرش، حالتان في محافظة الطفيلة، حالتان في محافظة العقبة، حالتان في محافظة الكرك، حالتان في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 3400 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 75 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 701 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 14 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 17 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الاقليم ذاته إلى28 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 12 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز الى تسجيل 704 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 710445 حالة.

وأضاف أن 9226 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6912958 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 41ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 01ر4 بالمئة.