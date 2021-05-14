الامن العام ينفي استخدام الذخيرة الحية ضد المشاركين في مسيرة الغور

عمان 14 أيار (بترا)- أعلنت مديرية الأمن العام، عن انتهاء الفعالية التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، في منطقة الشونة الجنوبية ومغادرة كافة المشاركين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن كوادر الامن العام عملت على توفير الامن والحفاظ على سلامة المواطنين ضمن حرية التعبير السلمي عن الرأي، في حين بذل الدفاع المدني جهوداً كبيرة لتقديم الاسعاف والعلاج لكل محتاج وقام بتوزيع المياه على المشاركين في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

واشار الى انه تم رصد من يستخدم فيديوهات من دول مجاورة، مؤكداً عدم صحة الادعاءات والاشاعات باستخدام الذخيرة الحية او وقوع اية اصابات بين المشاركين.

وأوضح، ان معظم المشاركين ابدوا تعاوناً والتزاماً وتم رصد بعض التجاوزات والتعامل معها وفق اقصى درجات ضبط النفس للحفاظ على الامن وصون الممتلكات.

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