الاحتشاد من كل محافظات المملكة اليوم الجمعة، تمهيدا للانطلاق بمسيرات نحو الحدود مع فلسطين نصرة للقدس وغزة

تحتشد مجموعات شعبية من مختلف محافظات المملكة، منذ صباح اليوم الجمعة، تمهيدا للانطلاق في مسيرات نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، نصرة للقدس وغزة.

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

وقد طالب النشطاء الأردنيون منذ بدء التصعيد السلطات الأردنية بـ”فتح الحدود” مع فلسطين المحتلة، وترك المجال لهم لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة، ضد ما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وقمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، قبل محاولة دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال .

وسيشهد كذلك وسط العاصمة عمان، اليوم ايضا، مسيرة احتجاجية، تحت عنوان “أوقفوا تمويل الإرهاب الصهيونيّ: أسقطوا اتفاقيّة الغاز”.

وتأتي بدعوة نقابية وحزبية وشعبية؛ لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، وتضامنا مع فلسطين.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.