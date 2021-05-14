أجواء ربيعية معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا في باقي المناطق

تكون الأجواء اليوم الجمعة، ربيعية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما يطرأ يوم الأحد المقبل، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اما يوم الاثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 12، وفي مرتفعات الشراة 27 – 11، وفي مناطق البادية 35 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 15، وفي الاغوار الشمالية 36 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 22، وفي البحر الميت 36 – 20، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.

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