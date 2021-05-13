صواريخ غزة تضطر شركات طيران لالغاء رحلاتها الى إسرائيل

ألغت شركات طيران كبرى في أوروبا والولايات المتحدة رحلاتها إلى إسرائيل في ظل تدهور الوضع الأمني.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن مصادر اسرائيلية، أنه سيتم تعليق رحلات شركتي الطيران دلتا ويونايتد إيرلاينز الاميركيتين ولوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية النمساوية والخطوط الجوية البريطانية.

وكانت الوكالة قد نقلت في وقت سابق اليوم عن شركة الطيران الوطنية البلجيكية (بروكسل إيرلاين) تأكيدها خفض عدد رحلاتها الجوية المتجهة الى اسرائيل .

وكانت السلطات الاسرائيلية أعلنت إغلاق مطار بن غوريون امام الرحلات الجوية القادمة، وتحويل هذه الطائرات الى مطار قرب ايلات في جنوبي إسرائيل.

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