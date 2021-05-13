بصاروخ "عياش" العملاق.. "القسام" تضرب مطار رامون على بعد 220 كم جنوبي اسرائيل، وتدعو شركات الطيران للتوقف
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جرينتش+2 08:15
صواريخ غزة تضطر شركات طيران لالغاء رحلاتها الى إسرائيل
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