بصاروخ “عياش” العملاق.. “القسام” تضرب مطار رامون على بعد 220 كم جنوبي اسرائيل، وتدعو شركات الطيران للتوقف

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ من طراز “عياش 250” صوب مطار رامون الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن كل نقطة من شمالي فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخ القسام.

وقال أبو عبيدة، في تصريح مباشر عبر فضائية الأقصى: “بسم الله وبقوة الله وعلى بركة الله، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام، أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر”.

وبين أن إطلاق الصاروخ جاء “نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم”.

وأضاف “هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار”.

وتابع “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله”.

ونقل أبو عبيدة عن قائد هيئة أركان القسام” أبو خالد” محمد الضيف دعوته لشركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة.