بصاروخ "عياش" العملاق.. "القسام" تضرب مطار رامون على بعد 220 كم جنوبي اسرائيل، وتدعو شركات الطيران للتوقف
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جرينتش+2 08:14
انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 23 وفاة و418 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 722,754
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