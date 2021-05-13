انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 23 وفاة و418 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 722,754

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 23 وفاة و418 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9203 وفيات و722754 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 151 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 58 حالة في محافظة الزرقاء، 47 حالة في محافظة إربد، منها 3 حالات في الرمثا، 41 حالة في محافظة المفرق، 30 حالة في محافظة جرش، 30 حالة في محافظة عجلون، 20 حالة في محافظة الطفيلة، 18 حالة في محافظة الكرك، 11 حالة في محافظة مأدبا، 7 حالات في محافظة البلقاء، 3 حالات في محافظة العقبة، حالتان في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 4200 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 63 حالة، فيما غادرت 107 حالات، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 716 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، بينما وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 14 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1556 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 710410 حالات.

وأضاف إن 10417 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6903678 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 01ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 1ر3 بالمئة.