ابو عبيدة: القدس هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وكل ثمن ندفعه هو فداء لها وللأقصى

غزة – قدس برس

حذر “أبو عبيدة”، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس”، “إسرائيل، من مغبة مواصلة عدوانها على قطاع غزة”.

وقال “أبو عبيدة” في كلمة متلفزة، بثتها قناة الأقصى، اليوم الخميس: “لا خطوط حمراء، إذا تعلق الأمر بالرد على العدوان”.

وأضاف “القدس هي محور الصراع وأيقونة المعارك ومفجرة الانتفاضات، وكل ثمن ندفعه وسندفعه هو فداء للأقصى والقدس”.

وتابع “سلاحنا ومراكمتنا للقوة هو من أجل أرضنا والدفاع عن شعبنا والانتصار لمقدساتنا”.

ونعى أبو عبيدة، قادة “القسام” الذين ارتقوا شهداء خلال الهجمات الإسرائيلية.

وقال في هذا الصدد “ليس غريبا ارتقاء ثلة من أبطال القسام وعلى رأسهم القائد باسم عيسى (قائد لواء غزة) في هذه المعركة”.

وأشار إلى أن “ما يميز هذه المعركة، هو تكاتف شعبنا في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة”.

وأضاف “لم نتوقف ساعة عن الإعداد لدك حصون العدو، ونطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره”.

ورأى أن ضربات “كتائب القسام” أظهرت “هشاشة كيان العدو”

وأضاف مخاطبا “إسرائيل”: “بالرغم من فارق الإمكانات العسكرية وجهنا ضربات صاروخية هائلة لم تجرؤ دول على أن توجه لكم عشرها منذ النكبة”.

وتابع “قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا وعسقلان وأسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء”.

والإثنين، بدأت “إسرائيل” عملية جوية واسعة ضد غزة، وأطلقت الفصائل الفلسطينية من القطاع مئات الصواريخ على وسط وجنوبي الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى عسقلان وسديروت ومستوطنات بمنطقة غلاف غزة.

واستشهد 83 فلسطينيا، بينهم 17 طفلا و7 سيدات، وأصيب 487 بجروح جراء غارات إسرائيلية وحشية متواصلة على غزة، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية رسمية، بينما قُتل 7 إسرائيليين وأصيب آخرون في قصف صاروخي شنته فصائل من غزة.