هلال عيد الفطر يُرسم ويتشكل من دماء بطولات المقاومة

10 شهداء بينهم 5 مزارعين في قصف اسرائيلي على غزة يرفع العدد الى 43 شهيدا، وجيش العدو يعلن "بنك أهداف" اجرامي
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