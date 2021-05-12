نتنياهو يسعى لكسب تأييد دول الخليج له في مواجهة “حماس”

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، ان رئيس الوزراء نتنياهو سيتوجه إلى الإمارات في نهاية شهر مايو الحالي، وذلك في زيارة علنية هي الاولى منذ إبرام صفقة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وقال جندلمان إن هذه الزيارة تستهدف بحث تعزيز العلاقات مع الامارات وباقي دول الخليج، في ضوء الأحداث الدائرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

واضاف يقول، ان نتنياهو سوف يحث رؤساء دول الخليج على اتخاذ موقف الحياد من القضايا الفلسطينية، كي تتمكن إسرائيل من مواجهة حماس في غزة بشكل أفضل، وإدارة الاشتباكات بأقل التكاليف.