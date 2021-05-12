كتائب القسام تعلن استشهاد القائد باسم عيسى وبعض رفاقه

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، في بيان لها الشهيد باسم عيسى وعدد من مجاهديها.

وقالت، في بيانها: “بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى “أبو عماد” قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.

وتابعت: “وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات”.

والشهيد باسم عيسى (أبو عماد)، كان رفيق القائد عماد عقل في أول عملية من فقطة صفر في تاريخ كتائب القسام، من قبل أكثر من 25 عامًا.

وكان جيش الاحتلال قد كشف عن أسماء القيادات العسكرية في كتائب القسام التي تم اغتيالها، في عملية أمنية، استهدفت كبار قادة هيئة أركان الجناح العسكري لحماس، ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة وقائد منظومة السايبر وتدقيق الصواريخ التابعة لحماس بالإضافة الى قائد منظومة الانتاج في الحركة وهم:

باسم عيسى- قائد لواء مدينة غزة في حماس. يعتبر ناشط عسكري بارز ويشغل منصب قائد لواء مدينة غزة منذ العام 2017.

جمعة طحلة- قائد منظومة السايبر وقائد مشروع تدقيق الصواريخ

جمال زبدة- قائد مشروع التطوير والمشاريع في فرع الانتاج الصاروخي

حازم خطيب- قائد هيئة المهندسين في منظومة الانتاج في حماس ونائب قائد منظومة الانتاج

سامي رضوان- قائد المديرية التقنية في الاستخبارات العسكرية

وليد شمالي- قائد مديرية العتاد الصناعي في منظومة الانتاج